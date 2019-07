Der größte Haken am Flyboard Air dürfte derzeit aber sein, dass Franky Zapata die bisher einzige Person ist, die es fliegen kann. Dafür können alle anderen schon auf einem etwas modifizierten Gerät üben: dem EZ-Fly. Es erinnert mehr an eine Mischung aus Segway und Jetpack mit zwei Griffen zum Festhalten. Das dürfte auch die Variante des Flyboards sein, für die sich das Militär am ehesten interessieren dürfte. In den USA hat es das Fluggerät jedenfalls schon getestet.

Die meisten Alternativen haben den Antrieb auf dem Rücken des Piloten. Bildrechte: imago/HochZwei

Natürlich ist Zapata mit seiner Firma nicht der einzige Entwickler solcher Ein-Mann-Fluggeräte - allein schon deshalb, weil eben das Militär Interesse an solchen Fortbewegungsmitteln hat. Dementsprechend werden sogenannte Jetpacks immer weiter entwickelt - also Raketenrucksäcke wie man sie von Astronauten beim Weltall-Spaziergang kennt.



Besonders spektakulär ist dagegen eine Entwicklung des britischen Erfinders Richard Browning. Er ist nämlich ein waschechter Rocketman: In einem Jetsuit fliegt er mithilfe von an den Anzug montierten Düsentriebwerken ganz ohne Plattform unter den Füßen wie ein echter Superheld durch die Lüfte. Bisher arbeitet sein Unternehmen Gravity aber noch daran, dass der Jetsuit für potentielle Kunden in Militär und Industrie nutzbar ist.