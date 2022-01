Ein Zusammenschluss von Klimaforschenden aus Deutschland und der Schweiz hat nun in einer Studie gezeigt, die in Nature: Communications Earth & Environment veröffentlicht wurde, welchen konkreten Einfluss die Gruppe der fünf größten Emittenten auf unser Klima in der nächsten Zeit haben wird. Dabei haben sie eine Reihe von Erdsystem-Modell-Emulatoren erstellt. Also Computersysteme, die anhand von Daten Vergleiche bestimmter Teilaspekte herstellen können. Konkret gesagt: Die Forschenden wollten wissen, was mit unserem Klima mit und ohne die Gruppe der fünf größten CO2-Emittenten passiert.