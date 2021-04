Technisch gesehen wunderbar, inhaltlich gesehen erschreckend, kann man sich den menschlichen "Fußabdruck" am Bildschirm anschauen: "Timelapse" nennt sich die neue Funktion von Google Earth. Sie zeigt, wie sich jedes Fleckchen auf der Erde in den letzten vier Jahrzehnten verändert hat – aus der Vogelperspektive und im Zeitraffer. Hier sieht man, wie sich Küstenlinien verändert haben. Ein drastisches Beispiel dafür ist Dubai, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf. Vor der Küste Dubais wachsen im Zeitraffer künstliche Inseln in Palmenformation heran. Oder man beobachtet, wie das einst verschlafene Örtchen "Playa del Carmen" am Golf von Mexiko anschwillt, sich an der Küste entlang ausbreitet und tief ins Landesinnere ausdehnt. Ähnlich verblüffend ist auch die Ausdehnung der Stadt Gliwice (Gleiwitz) in Polen. Und wer mal frösteln will, schaut ganz tief gen Süden oder hoch gen Norden – die Veränderungen der Gletscherlandschaften in der Antarktis oder in Grönland zeigen eindringlich, wie sehr die Erde sich verändert oder wie wir Menschen die Erde verändern.