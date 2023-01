Kunstschnee Wie funktionieren eigentlich Schneekanonen?

Ein Produkt, dass sich diese Eigenschaften bei der technischen Beschneiung zunutze macht, ließ nicht lange auf sich warten. Die Beigabe von "Snomax" macht die Schneeproduktion auch bei höheren Temperaturen möglich. Was wie ein Allheilmittel für Wintersportorte im Klimawandel klingt, könnte aber Gefahren für die Umwelt bergen. Zwar greift das Produkt auf abgetötete Bakterien zurück, die sich also nicht mehr vermehren können, aber noch ist die Unsicherheit groß, welche Auswirkungen die Eiweiße nach der Schneeschmelze auf Flora und Fauna haben. Schließlich ist es genau diese (wenngleich lebende) Bakterienart Pseudomonas syringae, die für großes Kastaniensterben und andere Krankheiten bei Pflanzen sorgen kann.

Greifbar wird die derzeitige Unsicherheit bei den unterschiedlichen Richtlinien in Wintersportländern. In den USA werden mit der Methode ganze Skigebiete beschneit, in der Schweiz und in Frankreich ist die Schneeherstellung mit Snomax auch erlaubt, in Deutschland und Österreich aber beispielsweise verboten. Hier darf bislang nur reines Wasser ohne Zusätze zum Beschneien verwendet werden. Aber wenn die Wintertemperaturen so hoch bleiben, wird der eine oder die andere sicherlich nochmal verstärkt über bakterielle Hilfe nachdenken.

Schneedepots nur punktuell sinnvoll

Schneelagerhalle in Oberhof. Mögliche Kunstschnee-Hilfe für schmale Skiloipen, aber nicht für alpine Pisten. Bildrechte: MDR/ Tino Geist Der zurückliegende Biathlon-Weltcup in Ruhpolding war vor allem deshalb möglich, weil sogenanntes "Snowfarming" betrieben wurde. Das heißt, im vergangenen Winter wurde bei günstigem Wetter viel Kunstschnee hergestellt und dann "eingelagert". Dazu braucht man große Flächen, auf denen der Schnee angehäuft und mit Holzspänen, Styropor oder anderen isolierenden Materialien abgedeckt wird. So erreicht man, dass Anfang des nächsten Winters noch immer etwa 70 bis 80 Prozent der ursprünglich angehäuften Schneemenge vorhanden und nutzbar sind.

Diese Variante des Schnee-"Hortens" lohnt sich finanziell und logistisch aber nur für punktuelle Großveranstaltungen mit einem überschaubaren Schneebedarf für Langlauf- bzw. Biathlonloipen oder Sprungschanzen. Für alpine Pisten ist das nicht zu stemmen. Dort muss weiter tagesaktuell beschneit werden, wenn möglich.

Quo vadis, Wintersport?

"Wintersport" 2022/23: Schmale Kunstschnee-Piste in grüner Landschaft. Bildrechte: IMAGO / Michael Kristen Die aktuellen Bilder von schmalen weißen Bändern in ganz und gar nicht winterlicher Umgebung werfen bei Betrachtern unweigerlich die Frage auf, ob professioneller Wintersport und privater Skiurlaub denn überhaupt noch sein müssen.

Die einen bejahen das, vor allem jene, für die künstliche Loipen und Pisten gewissermaßen der letzte Strohhalm sind, um Passion, Profession oder einen ganzen Geschäftszweig überhaupt noch am Leben zu erhalten.

Andere verneinen es und verweisen auf die Absurdität, mit der Spaß und Kommerz in einer offensichtlich immer ungeeigneteren Landschaft künstlich am Leben erhalten werden.

Langfristig wird sich, bei fortschreitender Erwärmung, sicherlich einiges ändern müssen. Zumal Kunstschnee einen nicht unerheblichen Energie- und Wasserbedarf hat.

Interessant dabei ist aber, dass laut einer Studie, über die unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk berichtet haben, der Energieaufwand für die Kunstschneeproduktion das "Kraut gar nicht so fett" macht, wie man vielleicht denkt. Betrachtet man den gesamten Tourismus in einem Skigebiet, dann entfallen auf die Beschneiung nur etwa vier Prozent des gesamten Energieaufwandes, auf die An- und Abreise der Touristen (meist individuell mit dem Auto) hingegen etwa 38 Prozent. Wenn man den Skiurlaub in Zukunft also nicht gleich ganz verteufelt, liegt bei An- und Abreise der Urlauber ein deutlich größeres Energiesparpotenzial.