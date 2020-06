Noch vor etwa 100 Jahren dachten wir, unsere Milchstraße, unsere Galaxie wäre das Universum. Inzwischen können wir Milliarden von Galaxien beobachten. Erst in den vergangenen Jahrzehnten ist die Entwicklung so weit vorangekommen, dass die Frage nach der Größe des Universums mit Messungen beantwortet wird.

So wird der Rand unseres Universum derzeit mit Entfernung von 13,819 Milliarden Lichtjahren definiert. So weit reichen die besten Teleskope. Ein Lichtjahr sind etwa 10 Billionen Kilometer. Also können die Menschen fast 140 Billionen Kilometer weit ins All schauen. Dieser Rand, ist nach dem aktuellen Modell unseres Universums in jede Richtung gleich weit weg. Damit ist auch klar, welches optische Sichtfeld sich uns vom Universum bietet, sagt Astrophysiker Hendrik Hildebrandt, Professor an Ruhr-Universität Bochum.

Das beobachtbare Universum ist eine Kugel - eine Kugel mit einem Radius von 13,8 Milliarden Lichtjahren. Professor an Ruhr-Universität Bochum Hendrik Hildebrandt

Messen im Universum ist ein Abenteuer

Doch nicht nur die menschliche Sichtweite hat eine Grenze, sondern auch die Sichtweise – also wie wir das Universum sehen. Denn durch die Langsamkeit des Lichtes sehen wir das, was in weit entfernten Galaxien geschieht, auch nur stark zeitverzögert. "Galaxien, die eine Milliarde Lichtjahre weit weg sind, sehen wir also so, wie sie vor einer Milliarde Jahren waren", sagt Hildebrand und beschreibt so die Faszination und auch die Tragik der Kosmologie:

Das heißt, ich kann mir das Universum gar nicht als Ganzes angucken. Hendrik Hildebrandt Astrophysiker

Können nur in Vergangenheit schauen

Die Kosmologen würden immer nur Ausschnitte und diese auch noch aus der Vergangenheit sehen. Das heißt auch: Dort, wo für uns heute der Rand ist, in einer Entfernung von 13,8 Milliarden Lichtjahren, dort war einmal der Rand und zwar vor über 13 Milliarden Jahren. Das wirkliche Universum müsste also viel größer sein. Denn wenn wir ins All hinaus schauen, dann wissen wir durch unsere modernen Messungen, dass es mit unglaublicher Geschwindigkeit auseinanderfliegt.