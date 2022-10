Doch gerade für die einzelnen privaten Gaskunden ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, welche Sparmaßnahmen besonders effektiv sind. Sie wissen zwar, dass es sinnvoll ist, nur noch einzelne Räume in der Wohnung und die nur auf maximal 19 Grad zu heizen oder auch am warmen Wasser unter der Dusche zu sparen. Doch was solche Methoden im Einzelnen bringen, ist im Einzelfall nicht klar. "Es ist schwierig am eigenen Gasverbrauch zu messen, wie wirksam sind die Maßnahmen, die ich ergriffen habe", fasst Dirk Müller das Problem zusammen. Er ist Professor am Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH-Aachen.