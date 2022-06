Seit 1993 weiß man, wie es laut Film-Story möglich war, Saurier zum Leben zu erwecken: Man fand eine Mücke, die sich von Dino-Blut ernährt hatte und kurz darauf in Bernstein eingeschlossen wurde. Aus dem so konservierten Dino-Blut wurde mit "modernsten Methoden" die DNA extrahiert und aus ihr ein neues (altes) Wesen geschaffen.

Dr. Verena Laupert vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in der neuen Folge von "Science vs. Fiction" Bildrechte: MDR / Science vs. Fiction

Was an dieser "wissenschaftlichen" Herleitung dran ist, erklärt Dr. Verena Laupert, Bio-Informatikerin vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in der neuen Folge von "Science vs. Fiction" auf Youtube. Schon das Material Bernstein sei zum Konservieren weniger gut geeignet, sagt sie, "weil Bernstein ziemlich viel Wasser hält, und Wasser begünstigt den Zerfall von DNA". Besser geeignet seien Permafrost, Verkalkungen und "alles, was mumifiziert ist".