Lösen Männer ur-typischerweise Konflikte vor allem körperlich, schlagen sie schnell zu? Einige Wissenschaftler halten diese Annahme durchaus für plausibel, sagt Daniel Redhead vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ( MPI/EVA ) in Leipzig: "Vor allem evolutionäre Psychologen sehen Männer als die öffentlich sichtbareren Wesen in Gesellschaften. Sie haben mehr davon, Konflikte zu gewinnen und Koalitionen einzugehen. Daher gehen Forscher eher davon aus, dass Männerkonflikte eher auf Aggressionen und physischen Konfrontationen basieren."

Aber wie ist das in Ur-Gesellschaften? In unserer heutigen Zeit werden Konflikte oft durch Gesetze und Institutionen reguliert, etwa Gerichte. Um Aussagen über Archetypen zu treffen, müssen Forscher also eine Möglichkeit finden, Konflikte zu untersuchen, die nicht so stark reglementiert werden. Die hat Daniel Redhead tief im Regenwald gefunden, bei den Tsimané in Bolivien. Acht Jahre lang haben Redhead und sein Kollege Chris von Rueden von der University of Richmond hier die Männer erforscht. Ergebnis: Auch bei den Regenwaldbewohnern geht es gesittet zu.