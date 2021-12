Sie weisen in einer Arbeit auf bislang weniger bekannte Nebeneffekte der nächtlichen Beleuchtung hin: Wenn Bäume ihre Blätter nicht verlieren, fehlt ihnen das Signal der kürzer werdenden Tage. Ergebnis: Der Baum behält die Blätter an den Ästen, sagt Dr. Franz Hölke, Ökologe am IGB, der das auch an den Robinien in seiner Straße beobachtet hat. Auf der Baumseite, die der Laterne zugewandt ist, tragen Bäume auch im Winter weiter ihre Blätter. Aber ist das so schlimm, schließlich sammelt sich dann ja auch weniger rutschiges Laub auf der Straße und dem Bürgersteig? Ist es doch, erklärt der Experte für die ökologischen Auswirkungen von Lichtverschmutzung, denn: "Der Laubabwurf soll den Baum vor Frostschäden schützen."