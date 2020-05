Nicht alles, was um uns herum passiert, kommt auch in unserem Gehirn an. Von all den Eindrücken und Einflüssen wäre es überfordert. Deshalb greifen wir für unsere Wahrnehmung neben den Sinnen auch auf Vorhersagen aufgrund von Erfahrungen zurück, erklärt Nicole Wetzel - Professorin am Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg.