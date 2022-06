Genderdebatte Wie viel trans* darf die Maus?

Medienpädagogin Kristin Narr hat darauf eine klare Antwort: Ja! "Denn alle Themen, die uns Erwachsene bewegen, bewegen natürlich auch Kinder", weiß sie aus ihrer täglichen Arbeit mit ihnen. Dazu gehört, sich darüber Gedanken zu machen: Wer bin ich? Wer bist Du? Wie ist es, sich anders zu fühlen, anders zu sein? Das, was wir Erwachsenen Diversität nennen und worüber wir öffentlich diskutieren, wie zum Beispiel über Trans- und Intergeschlechtlichkeit. "In dem Moment, wo wir insgesamt eine starke Sensibilisierung für dieses Thema haben, in dem Moment, wo es gesellschaftlich relevant wird, ist es die Aufgabe von Kindermedien, die damit verbundenen Fragen aufzugreifen und die Antworten altersadäquat zu übersetzen."

Zu viel Offenheit: Schadet das?

Wo offen mit dem Thema Trans- und Intergeschlechtlichkeit umgegangen wird, ist die Unsicherheit der Erwachsenen nicht weit, ob man das Kindern überhaupt zumuten kann. Ob sie verarbeiten können, was sie sehen und hören oder ob sie möglicherweise psychisch Schaden nehmen. Kristin Narr war einige Jahre Referentin bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter FSM und hat dort Angebote unter Aspekten des Jugendschutzes begutachtet. Die Frage danach, was die Entwicklung und seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen könnte, kennt sie daher auch aus anderen Kontexten. "Ganz gleich um welche Themen es gerade geht, ist immer entscheidend, zu sehen: Wie alt sind die Kinder, an die ich mich wende? Können Sie zum Beispiel Fiktionales und die Realität schon voneinander unterscheiden? Wie muss ich die Inhalte für sie übersetzen, welches Wissen, welche Erfahrungen kann ich voraussetzen?" Im Hinblick auf Trans- und Intergeschlechtlichkeit wäre ein Anfang zu sagen und zu erklären, dass es das gibt, dass Menschen so empfinden und so leben, erklärt Kristin Narr.

Kinder sind neugierig und brauchen ehrliche Antworten

Bildrechte: Christiane Gundlach Kristin Narr erlebt Kinder in ihrer Arbeit als Medienpädagogin als äußerst neugierig im allerbesten Sinne, gerade im Vorschulalter. Wie kleine Forscher sind sie auf der Suche nach ehrlichen Antworten, interessieren sich für alles, was auffällt und vor allem für Dinge, die sie unmittelbar betreffen, zum Beispiel wenn sie im Kindergartenalter ihre Identität entdecken. Sie wollen wissen: Wer bin ich? Wer bist Du? Wie ist das mit dem Mädchen- und Jungesein? Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Und wie gehe ich mit dem Anderssein um? Diese Fragen haben Kinder nun einmal und sie brauchen Antworten darauf. Wenn wir ihnen diese Antworten vorenthalten in dem Glauben, sie zu schützen, schaden wir ihnen, davon ist Kristin Narr überzeugt. Denn dann beschädigen wir diesen Entdeckerdrang, diesen wichtigen Entwicklungsmotor. Aber aus ihrer Arbeit weiß sie:

Die Maus trägt die Verantwortung nicht allein