In die Zukunft zu schauen, ist eine Wissenschaft

Die Szenarien sind nicht beliebig konstruiert, sondern basieren auf den Ergebnissen von insgesamt 80 sozialwissenschaftlichen Studien. Dennoch geben sie uns keine Gewissheit darüber, ob es dann auch genau so kommen wird. Nicht umsonst sprechen Zukunftsforscher auch nicht von der einen Zukunft, sondern von Zukünften. So zum Beispiel die Vereinigung "Scientists for Future", in der Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen gemeinsam verschiedene Perspektiven entwickeln. Ihr Fokus richtet sich auf die Themen Klimawandel, Biodiversitätskrise und Nachhaltigkeit.

Unsere Zukunftsbilder sind keine Vorhersagen. Sie sind Grundlage für einen breiten Austausch über eine gerechte und nachhaltige Zukunft für alle Menschen. Scientists for Future

Rechtzeitig Dinge aufzeigen und beeinflussen, damit die Zukunft davon profitieren kann, das ist das Ziel der Zukunftswissenschaften generell. Dazu muss sie aktuelle Ereignisse und Situationen analysieren, aus vergangenen Prozessen Schlüsse für die Zukunft ableiten.

Können wir die Zukunft überhaupt erforschen und wofür brauchen wir das?

Den Finger in die Wunde legen

Als sogenannte transformative Wissenschaft fragt die Zukunftsforschung kritisch und sie kann mit ihren Szenarien durchaus auch provozieren, um Diskussionen und Veränderungen in Gang zu bringen. Damit sie dabei möglichst nah an der Realität bleiben kann, arbeiten verschiedene Disziplinen zusammen. Je nach Fragestellung entwerfen Forscherinnen und Forscher aus Pädagogik, Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft, Sprachwissenschaften, Ökonomie oder Ingenieurswissenschaften gemeinsam Zukunftsbilder.

Die Zukunft erforschen – wie geht das?

Zukunftsforscher arbeiten mit einem umfangreichen Methodenrepertoire. Sie befragen systematisch Experten und Betroffene, sie begutachten Daten unter vorgegebenen Aspekten. Sie brainstormen in Zukunftswerkstätten, entwickeln Szenarien, betrachten die Bedürfnisse der aktuellen oder künftigen Beteiligten eines Prozesses oder der Nutzer einer Innovation. Kurz: Die Zukunftsforschung greift auf viele Methoden sämtlicher wissenschaftlicher Disziplinen zurück und mixt sie je nach Fragestellung. Studieren kann man das inzwischen an verschiedenen Standorten in Deutschland: zum Beispiel "Urbane Zukunft" an der Fachhochschule Potsdam, "Zukunftsforschung" an der Freien Universität in Berlin oder "Zukunftsdesign" an der Hochschule Coburg.

Die Online-Umfrage "Stadt.Land.Chancen" entstand übrigens auch interdisziplinär. Beteiligt waren die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften acatech, das Center for Responsible Research & Innovation des Fraunhofer IAO sowie der Bayerische Rundfunk. Allein in den ersten fünf Tagen, in denen die Befragung online war, beteiligten sich mehr als 2.200 Interessierte. Da jeder mitmachen kann, ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Dennoch rechnen die Initiatoren durch eine hohe Teilnehmerzahl doch mit aussagekräftigen Ergebnissen. Diese werden im Rahmen der ARD-Themenwoche im November 2021 veröffentlicht.