Der Hirnforscher Prof. Wieland Huttner und sein Team vom Max-Planck-Institut für Zellbiologie und Genetik in Dresden haben einen Teil der Frage beantwortet, warum wir Menschen ein so großes Hirn haben. Immerhin ist es dreimal so groß wie das unseres nächsten Verwandten, des Schimpansen. Die Antwort: Ein Gen sorgt für das enorme Wachstum. Doch was treibt einen Menschen dazu an, nach so etwas zu suchen? MDR Wissen-Reporter Karsten Möbius hat Prof. Wieland Huttner getroffen.