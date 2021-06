Mit Maßnahmen wie Vorgaben für Altersbeschränkungen, technischen Voreinstellungen für begrenzte Nutzungszeiten und dem Verzicht auf Lootboxen (virtuelle Behälter in Spielen, die Belohnungen enthalten, die erspielt oder gekauft werden müssen) werden die Anbieter digitaler Dienste zunehmend mit in die Pflicht genommen. Sie sollen ebenfalls dazu beitragen, das Suchtpotential zu minimieren. All das ist jetzt verbindlich im Jugendschutzgesetz neu geregelt. Außerdem sollen neue Vorgaben auch dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen eine Chance auf Teilhabe an den digitalen Möglichkeiten haben.