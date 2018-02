Ja, zwei Liter, das ist so die Menge, die wir am Tag brauchen. Das sagt Nierenspezialist Professor Matthias Girndt vom Uniklinikum Halle. Ihm zufolge können bei dieser Flüssigkeitsmenge am Tag die Nieren optimal arbeiten. Die muss man aber nicht in Form von Getränken zu sich nehmen, sagt der Spezialist. Auch in fester Nahrung ist Flüssigkeit enthalten. Deshalb liegt die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei einer Trinkmenge pro Tag bei 1,5 Litern, sagt die Sprecherin der Gesellschaft, Antje Gahl: