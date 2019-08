Wenn man hier am Wehr in Dessau stand, dann schwamm auf dem Fluss – je nachdem, was in Bitterfeld-Wolfen abgelassen wurde – mal gelber, mal blauer, mal roter Schaum. Und wenn der Wind von Osten kam, flogen auch mal so ein paar Schaumfetzen durch die Stadt. Das war gespenstisch.

Heiko Schrenner, Landschaftsarchitekt