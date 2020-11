Die Forschenden der University of North Carolina Chapel Hill haben Modelle entwickelt, die zeigen sollen, dass weit verbreitetes gleichgeschlechtliches Sexualverhalten bei Tieren vorkommen kann, wenn die Spezies einer Strategie der "wahllosen" Paarung folgt. Das heißt, dem Tier ist es grundsätzlich egal, ob es sich mit einem Artgenossen desselben oder des anderen Geschlechts paart, obwohl im Falle einer homosexuellen Paarung kein Nachkomme entstehen kann. Aber wie kann das sein? Denn die Forschenden merken natürlich auch an: Die Tiere haben sogenannte Kosten - also müssen zum Beispiel Zeit und Energie in die Partnersuche investieren, um am Ende gar keine Nachkommen zeugen zu können. Das scheint ja auf den ersten Blick keinen Sinn zu ergeben. Die Untersuchung der Evolutionsbiologen ist im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution erschienen.