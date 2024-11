Erneuerbare Energien Das Problem mit der Dunkelflaute

Besser erinnern sich vermutlich einige an die vergangene Woche, vor allem Mittwoch, den 6. November. Vielerorts Nebel, durch den kaum ein Sonnenstrahl hindurch kam, aber noch wichtiger in Sachen Energieversorgung: sehr, sehr wenig Wind. Und die Flaute herrschte nicht nur an Land, sondern auch bei den großen Offshore-Anlagen auf Nord- und Ostsee, die an diesem Tag insgesamt zehn Stunden lang komplett still standen und in den restlichen 14 Stunden auch nur ganz vereinzelt in Bewegung kamen und Strom lieferten. Windkraft allein war an diesem Tag nicht zu 78 Prozent an der Stromlast beteiligt wie noch am 6. Februar (siehe oben), sondern zu 0,5 Prozent, so gut wie gar nicht also.