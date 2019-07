Dreieinhalb Stunden hätten die Messflüge in der Regel gedauert, dann mussten die Forscher zurück, weil der Sprit alle war. Zwei Offshore Windparks in der Nordsee umflogen sie mit der kleinen Maschine mehrmals. "Wir haben uns im Gedankenmodell bereits überlegt, dass die Energie ja irgendwo bleiben muss, die dem Wind entnommen wird", sagt Feuerle.

(Von links nach rechts:) Die Forscher Rudolf Hankers, Astrid Lampert, Mark Bitter und Thomas Feuerle vor ihrem Messfluguzeug. Bildrechte: Institut für Flugführung/TU Braunschweig

Was passiert da oben an einem Windrad? Der Wind prallt gegen die Rotorblätter und bringt sie in Bewegung. Wind ist Luft und Luft besteht aus Molekülen. Die stoßen an das Windrad und werden gestoppt, ausgebremst und dieser Effekt breitet sich dann aus. Laut Studie ist die Bremswirkung noch in 50 Kilometer Entfernung messbar, je nach Wetterlage allerdings sehr unterschiedlich.



Hat die ausgebremste Luft einen Effekt auf das Wetter? "Aus meiner Sicht gibt es keine direkten Auswirkungen auf Wetter und Klima. Es muss aber überlegt werden, wo weitere Windparks aufgebaut werden", sagt Feuerle.