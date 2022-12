Will Deutschland die Energiewende schaffen, werden dringend mehr Windkraftanlagen vor den Küsten, aber auch an Land benötigt. Doch an vielen Orten protestieren Bürger gegen neue Windräder. Ein Forscherteam um Kevin Winter vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen hat nun untersucht, welche Rolle der Glauben an Verschwörungstheorien für die Frage spielt, wie stark jemand für oder gegen ein Windparkprojekt eingestellt ist. Dazu testeten die Wissenschaftler insgesamt 4170 Teilnehmer, die sich vorstellen sollten, an einem fiktiven Referendum über die Errichtung von fünf Windrädern teilzunehmen.