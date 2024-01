Jahresbilanz 2023 Energiewende, wir kommen! Aber nur gaaanz langsam.

Bei aller Zähigkeit geht es in absoluten Zahlen aber natürlich trotzdem voran bei der Windkraft an Land. Langsam aber sicher, könnte man optimistisch sagen, auch in Sachen Stromeinspeisung. 18 Terrawattstunden mehr (und damit auch 18 Prozent mehr) wurden 2023 eingespeist als im Jahr zuvor. Das können Windkraft auf See, Photovoltaik und die anderen erneuerbaren Energieträger nicht von sich behaupten. Sie alle stagnierten mehr oder weniger.