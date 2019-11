In der Politik wird derweil weiter über die Zukunft der Windenergie in Deutschland diskutiert. Ein kürzlich vorgelegter Gesetzentwurf von Bundesumweltminister Peter Altmaier sah vor, das Windräder nur noch gebaut oder modernisiert werden dürfen, wenn ihr Abstand zum nächsten Wohnhaus mindestens 1000 Meter beträgt. Kritiker dieser Regel befürchten, das dann in Deutschland keine neuen Windräder mehr gebaut werden können und sogar alte abgebaut werden müssen.