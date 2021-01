Es dürfte also gern weniger sein. Für alle, die aufs weite Reisen nicht verzichten wollen, aber auch generell. Damit haben sich Forschende an der britischen Universität Reading beschäftigt. Sie haben gezeigt: Es geht auch spritsparender. Dazu müssten nur die Winde in luftiger Höhe besser genutzt werden: also immer möglichst viel Rückenwind und möglichst wenige Gegenwind.

Das meiste Wetter findet drunter statt – aber hilfreiche Winde gibt es auch in Flughöhe. Bildrechte: imago images / CHROMORANGE