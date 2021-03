Funtensee und Kühnhaide haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit – sie liegen in sogenannten Kältelöchern. Was sind Kältelöcher? Am Beispiel Kühnhaide lässt sich das gut erklären. Kühnhaide liegt im Schnitt 730 Meter über dem Meeresspiegel und ist von noch höheren Bergen umgeben. Dadurch liegt der Ort in einem Hochtal. Durch Schneefall kann die Erde die Wärmestrahlung der Sonne nicht aufnehmen und das Sonnenlicht wird reflektiert. Die Luft wird kalt und sinkt ins Tal; die leichtere Warmluft legt sich darüber und wirkt wie ein Deckel. Ist es nachts windstill und sternenklar, kommt es zu Kälterekorden.