Die in Deutschland nahezu vollständig gefüllten Speicher reichen aus, um das Land, wenn es sehr kalt wird, etwa zwei Monate lang zu versorgen. Einen so harten Winter, wie er dafür gefährlich wäre, hat es zuletzt 2009/2010 gegeben. Sollte der aktuelle Kälteeinbruch in einen Dauerfrost wie vor 13 Jahren münden, könnte es Ende Januar zu kritischen Engpässen in der Gasversorgung kommen.