Wenn es Winter wird, brauchen wir eine Speckschicht, die uns wärmt. Diese Aussage scheint plausibel, schließlich überleben Robben so im eiskalten Wasser. Doch Säugetiere, die an Land leben, schützen sich durch Fell vor Kälte, wir Menschen inzwischen durch Kleidung. Sollte das Fett uns warm halten, bräuchten wir es an Armen und Beinen, denn dort sind wir am kälteempfindlichsten. Stattdessen lagern wir es bekanntlich an anderen Stellen an. Zum Warmhalten brauchen wir den Winterspeck also nicht.

Depots für magere Zeiten?

Nehmen wir zu, weil es früher auch für uns Menschen im Winter weniger zu essen gab? Immerhin legen Igel und Bär auch eine Reserve an, um die kalte und nahrungsarme Jahreszeit zu überleben. Der Unterschied ist nur: Winterschläfer nehmen bereits im Spätsommer zu. Zu diesem Zeitpunkt haben wir Menschen jedoch nachweislich das geringste Körpergewicht. Wissenschaftler der Universität Tampere in Finnland haben im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass wir Deutschen im September sogar am leichtesten sind. Erst ab Oktober nehmen wir zu, da befinden sich Igel und Bär schon fast im Winterschlaf. Wir hingegen können weiterhin auf ein verlockendes Nahrungsangebot zugreifen, was sich spätestens ab November bei vielen auf der Waage zeigt.

Igel brauchen ein Fettdepot für ihren Winterschlaf. Bildrechte: imago images / blickwinkel

Trostpflaster gegen den Winterblues?

Der Lichtmangel in den Wintermonaten führt dazu, dass unser Körper vermehrt Melatonin ausschüttet, ein Hormon, das die Stimmung dämpft und uns müde sogar antriebslos werden lässt. Zugleich sinkt durch die zunehmende Dunkelheit unser Serotoninspiegel. Dabei macht uns dieses Hormon glücklich, mindert Aggressionen und Angstzustände. Was ist dran an der Aussage, dass wir unserem Körper durch süße und kohlehydratereiche Lebensmittel Serotonin zuführen können? Nichts! Zwar sind in einigen Lebensmitteln tatsächlich Spuren des Botenstoffs enthalten, doch die Mengen sind gering und gelangen nicht ins Gehirn, wo Serotonin für gute Stimmung sorgen könnte. Unser Denkorgan schützt sich gegen viele Stoffe von außen:

Bildrechte: Jens Beulich Durch einen speziellen Mechanismus in den Adern, der sogenannten Blut-Hirn-Schranke, werden bestimmte Substanzen wie körperfremdes Serotonin herausgefiltert und gelangen so gar nicht erst ins Hirn. Uwe von Renteln, Ernährungsberater

Serotonin, das durch Nahrung aufgenommen wird, prallt ab. Wasser, Zucker und bestimmte Aminosäuren gelangen jedoch hindurch.

Das Glücksgefühl beim Essen unterliegt einem Lerneffekt