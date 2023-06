Mittels Temperaturscans von einem Schiff aus untersuchten die Forschenden, wie sich die Temperaturen in der Thermokline nach einem tropischen Zyklon verändern. Ergebnis: Starke Winde und Wirbelstürme "verwirbeln" nicht nur Luft, sondern auch die Temperaturschichten im Ozean. Vorstellen kann man sich das ähnlich wie bei einem Mixer. So sorgen die Stürme dafür, dass die Temperaturabstufungen zunächst in den oberflächennahen Schichten durcheinanderkommen – im weiteren Vorgang werden (mittels interner Wellen) aber auch die tieferen Meeresschichten und die Thermokline erreicht. Wärme von der Wasseroberfläche wird so in diese verhältnismäßig kühle Schicht übertragen. Und sie bleibt dort eine ganze Weile: In der aktuellen Studie konnten die Forschenden nachweisen, dass die Temperaturveränderungen in der Thermokline mehrere Wochen andauerten.