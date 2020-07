Äpfel, Kirschen aber auch Kürbisse oder Mandeln: Zahlreiche landwirtschaftliche Produkte auf unserem Speisezettel würden ohne die Hilfe von Insekten nicht wachsen können. Bienen und andere Insekten müssen zunächst die Blüten mit Pollen bestäuben, bevor Früchte wachsen können. Eine Studie von Forschern um den Biologen James Reilly hat jetzt einmal nachgezählt, wie hoch der wirtschaftliche Wert der kleinen, unbezahlten landwirtschaftlichen Helfer tatsächlich ist. In den USA belaufe sich diese Summe auf 50 Milliarden Dollar jedes Jahr, schreiben die Forscher im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B".