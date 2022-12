Die Weihnachtszeit ist mit das bedeutendste Fest im Feiertagskalender vieler Deutscher. Vor allem Kinder und Familien genießen die Adventszeit, Erwachsene freuen sich über gesellige Abende auf dem Weihnachtsmarkt und auch im Beruf steht nicht selten vieles im Zeichen des Festes. Doch nicht alle Menschen genießen glücklich den Advent, wie er auf vielen Bildern suggeriert wird. Viele können sich keinen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt leisten, besonders ältere Menschen sind oft allein, nicht alle haben Familie, tausende Beschäftigte müssen zum Dienst – in die Krankenhäuser, zur Feuerwehr, zur Polizei oder in Gefängnissen. Oder sie engagieren sich in der Kirche, für Hilfsorganisationen und in der Armenspeisung.