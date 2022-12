Ein internationale Forschergruppe um die Chinesin Xinyue Zhou und den Niederländer Ad Vingerhoets fand heraus: Sentimentale Erinnerungen an vergangene Zeiten haben tatsächlich physische Auswirkungen. In drei Experimenten wiesen die Forschenden nach, dass die Probanden ihrer Studie während sie in schönen Erinnerungen schwelgten, die Temperaturen um sie herum als wärmer einschätzen.

In den ersten zwei Experimenten ging es darum, dass Personen bei Musik und Erinnerungen angeben sollten, ob ihnen warm oder kalt ist. Zudem wurden sie gefragte, wie sie die Raumtemperatur einschätzten. Beide Experimente kamen zu gleichen Ergebnissen: Wer in Erinnerungen badete, fror weniger und schätzte die Raumtemperatur im Schnitt um zwei Grad höher ein. In einem dritten Experiment wurde die Kraft der Erinnerung noch deutlicher. Die Probanden sollten an schöne und an neutrale Erinnerungen denken und danach ihre Hand in nur wenige Grad kaltes Wasser halten. Erstaunlich: Wer nostalgisch in seinen Erinnerungen badete, hielt tapferer durch und seine Hand bis zu sechs Sekunden länger in das eiskalte Wasser.