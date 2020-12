Eine Idee, die schwindelig macht: Die gebärende Frau wird auf einen drehbaren, kreisrunden Apparat geschnallt. Darauf liegt sie dann, mit dem Kopf in der Mitte und den Füßen nach außen. Die Geburtsmaschine wird in Rotation versetzt und schon wird das Kindlein mit Hilfe der Zentrifugalkraft ins Dasein geschleudert. Der Säugling landet dann sicher in einem Netz, das zwischen den Beinen gespannt ist.