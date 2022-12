Zu viel Fett ist ungesund, das wissen wir alle. Trotzdem ist da eine ungeahnte Anziehung, nicht selten haben wir Lust auf 'heiß und fettig', ein bisschen Fett wirkt wie das Sahnehäubchen auf dem Essen. Schade nur, dass sich der Körper daran gewöhnt und deshalb schnell immer mehr will. Denn eigentlich gehört Fett wie Zucker zu den Grundnährstoffen und ist für unsere Gesundheit unverzichtbar. Wie bei so vielen Dingen im Leben macht jedoch die Dosis das Gift. Zu viel Fett, besonders vom ungesunden gesättigten Fett, lässt den Cholesterinspiegel steigen, fördert Gefäßverkalkungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und begünstigt Diabetes. Fett führt neben Zucker zu Übergewicht und Fettleibigkeit, was wiederum viele Krankheiten befördert und nebenbei zu den größten Volkskrankheiten in den westlichen Industrienationen gehört ( "Wohlstandskrankheit metabolisches Syndrom" ).

Bereits jetzt sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut zwei Drittel der Männer (67 Prozent) und die Hälfte der Frauen (53 Prozent) übergewichtig. Auch weltweit steigt der Anteil übergewichtiger Menschen. "Unsere Zukunft wird von Übergewicht und Fettleibigkeit im extremen Ausmaß geprägt sein", sagt Benjamin Bodirsky vom Potsdam Institut Für Klimafolgenforschung in einer Studie. Ungesunde Ernährung sei das weltweit größte Gesundheitsrisiko. Laut der Weltgesundheitsorganisation gehören die USA mit 67,9 Prozent Übergewichtiger und auch Saudi-Arabien (69,7 Prozent) zu den Ländern mit den meisten übergewichtigen Menschen.

Trotzdem können wir nur schwer widerstehen. Was beeinflusst das Verlangen nach fettigen Lebensmitteln? Laut einer Studie der Columbia University in New York/USA ist der Darm der Schlüssel zum Fett, nicht etwa die für die Geschmacksanalyse verantwortliche Zunge, wie vorher meist angenommen. "Die Forschung zeigt, dass die Zunge unserem Gehirn mitteilt, was wir mögen, zum Beispiel Dinge, die süß, salzig oder fettig schmecken", sagte Charles Zuker, Professor für Biochemie und molekulare Biophysik und Autor der Studie. "Der Darm hingegen sagt unserem Gehirn, was wir wollen und was wir brauchen."