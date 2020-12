Artūras Zuokas ist ein dynamischer Unternehmer und studierter Journalist. Er lebt in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Als Fernsehreporter war er in Krisen- und Kriegsgebieten im Einsatz. Mit 32 Jahren wurde er im Jahr 2003 zum damals jüngsten Bürgermeister einer Hauptstadt gewählt. Und dann hat er die Probleme der Menschen gelöst. Unter anderem mit einem Panzer.

Schon lange war das rücksichtslose Falschparken von Nobelkarossen den Bewohnern von Vilnius ein Dorn im Auge. Alles gute Zureden und Verwarnen half nichts. Also schnappte sich Bürgermeister Zuokas am 30. Juli 2011 (in seiner zweiten Amtszeit) einen Schützenpanzerwagen vom Typ BTR-60 (in der NVA-Variante als SPW-60PB bekannt) und überrollte und zerquetschte einen falschparkenden Mercedes der S-Klasse. Eine PR-Aktion mit Folgen. Denn dafür wurde er 2011 mit dem alternativen Friedensnobelpreis geehrt. Aha!