Für manche religiöse Menschen ist es viel mehr als ein Spaß: Da hat sich plötzlich das Antlitz von Jesus in den Toast hineingebrannt. Gottes Gesichtszüge in Weißbrot - so wie auf dem berühmten Turiner Grabtuch? Vielleicht bedeutet das ja irgendetwas? Vielleicht ist es irgendein Fingerzeig, ein Omen?