Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch eine Zeit der Träume, Sehnsüchte und Erwartungen. Endlich wieder einmal mit den Lieben gemütlich zusammensitzen und Zeit haben. Mit den Kindern basteln, in Ruhe Plätzchen backen, die Großeltern wiedersehen und alte Freunde. Beim gemütlichen Märchennachmittag sich selbst noch einmal wie ein Kind fühlen und sich kuschelig in die Wohlfühl-Komfortzone der Weihnachtstage fallen lassen – soweit zur Theorie. Die Praxis kann (muss aber nicht unbedingt) komplett anders aussehen.

Schon zum Zweiten Advent ist der Großvater verstimmt, weil sich Sohn 1 nicht gebührend für den Adventsgruß bedankt hat. Die alleinstehende Großmutter der anderen Seite wünscht sich eingeladen zu werden, doch sie lebt sechshundert Kilometer entfernt. Ihr in der Nähe wohnender Sohn will sich zur Nachwuchszeugung in die Weihnachtsferien auf eine Ostseeinsel zurückziehen – auch wichtig. Dazu: Geschenkestress, die Sehnenscheidenentzündung, volle Arbeitstage oder auch wohlhabende Mütter anderer Kinder in der Schule, die mit einer Konsumflut einen Adventskalender basteln wollen, der opulenter daherkommt als Heiligabend. Gleichzeitig haben wir wieder den letzten Termin für die Fotokalender-Bestellung verpasst, gerade in letzter Minute die Gans vom Fleischer geholt und dann stoppt der volle Zug am 23. Dezember wegen technischer Probleme – natürlich werden die Anschlusszüge verpasst. Hier hilft nur: immer locker bleiben.