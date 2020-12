In den 1980er-Jahren setzte sich auf der Welt der Glaube durch, fallende Kokosnüsse würden mehr Menschen umbringen als Haie. 150 Tote im Jahr durch die Kokosnuss, nur 15 durch Haie. Da sieht man, was krumme Statistik und Boulevard-Journalismus alles anrichten. Das ist nämlich Quatsch, fanden Forscher heraus! Natürlich können Menschen sterben, wenn sie eine Nuss auf die "Nuss" bekommen. Aber die Kokosnuss-Toten werden weltweit überhaupt nicht gezählt.

Das steckt dahinter: Der Mediziner Peter Barrs untersuchte vier Jahre lang Verletzungen an Kopf, Rücken und Schultern durch herabfallende Kokosnüsse. Dabei berechnete er, dass dabei Schläge auf den Kopf von mehr als einer Tonne Aufprallkraft möglich sind. (Eine Palme hat eine Höhe bis zu 35 Metern und eine ungeschälte Kokosnuss wiegt ein bis vier kg) In den vier Jahren der Untersuchung starben vier Menschen durch Kokosnüsse in dem Provinzkrankenhaus in dem Peter Barss arbeitete.