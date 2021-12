Das große Knirschen (engl. "the big crunch") – das klingt bedrohlich! Und es könnte tatsächlich unser aller Ende sein. Denn einige Forschende vermuten: Mit unserem Universum wird es nicht ewig so weitergehen. Der big crunch ist eines von mehreren Endszenarien und wäre eine Art umgekehrter Urknall: Die Materie im All würde sich nicht mehr weiter ausdehnen, sondern stattdessen beginnen zu schrumpfen. Erst langsam – und dann immer schneller. Es wird immer dichter und immer heißer, bis die gesamte Materie auf engstem Raum zusammengedrückt wird. Quasi in einer Art kosmischer Schrottpresse.