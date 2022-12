Insgesamt gaben in der Gruppe, die weder die christlichen Tugenden Barmherzigkeit noch Nächstenliebe oder Feindesliebe bejahten, insgesamt 43 Prozent der Befragten an, wenig oder keine Zeit dafür zu verwenden, anderen zu helfen. Jeweils 17 Prozent aus dieser Gruppe bezeichneten sich selbst als Egoisten, die sich am Leid anderer nicht zu stören. Von den Befragten, welche die christlichen Tugenden bejahten, gaben nur fünf Prozent der Befragten an, Egoisten zu sein.