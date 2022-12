Märchen prägen die Vorstellungswelt, den moralischen Kompass, die Sprache und das Gedächtnis von Kindern. Damit können sie zur seelischen Gesundheit von Kindern beitragen, erklärt Johannes Wilkes, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie in Erlangen in einem Aufsatz. Demnach fungieren Märchenfiguren als Projektion sowie die Märchenwelt als Phantasiemodell, in denen nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Dinge eine Seele besitzen und miteinander kommunizieren.