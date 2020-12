Dabei wollten die Wissenschaftlerinnen der Universität Pisa in Italien und Kolleginnen der University of California in den USA eigentlich etwas ganz anderes herausfinden. Die Forscher sagten sich, "die evolutionären Konsequenzen der Liebe sind so wichtig, dass es einen evolutionären Prozess geben muss, der die Liebe reguliert." Pustekuchen! Da konnten sie gar nichts beweisen.