Werden Menschen älter, sinkt auch Ihr Fähigkeit zu riechen. "Das Alter bedingt die häufigsten Riechstörungen. Ab dem 65. bis 70 Lebensjahr geht’s mit dem Riechen steil bergab", erklärt der Geruchsforscher Hanns Hatt in seiner Vorlesung "Heilen mit Düften". Dabei sei auch das Riechvermögen abhängig von der körperlichen Konstitution. "Sie sehen nicht nur schlechter, Sie hören nicht nur schlechter, Sie riechen auch schlechter." Ein erheblicher Prozentsatz der Menschen, fünf von Hundert, könnten kaum oder gar nichts mehr riechen.

Laut Geruchsforscher Hatt können fast ein Drittel der Menschen ab dem 80. Lebensjahr nur noch sehr schlecht riechen. "Die Männer beklagen sich dann immer bei den Frauen, sie kochen nicht mehr so gut wie früher. In Wirklichkeit riechen sie nur nicht mehr so gut wie früher", erklärt der Geruchsforscher mit einem Schmunzeln. Dies sei allerdings Statistik. Natürlich gebe es auch Menschen im hohen Alter, die ausgezeichnet riechen könnten.