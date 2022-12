Draußen glitzern die Sterne, Glühweinduft zieht durch die Straße und frisches Tannengrün mit Weihnachtskugeln ziert die eigene Wohnung. Zeit, es sich richtig gemütlich zu machen, ganz nah, die Liebsten fest im Arm. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie nach dem Kuscheln immer so glücklich und so ausgeglichen sind? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie beruhigend eine Umarmung sein kann?

Diese schöne Wirkung von körperlicher Nähe ist nicht nur persönliche Empfindung. Werden wir umarmt, schüttet der Körper Glückshormone aus, zum Beispiel den im Volksmund als "Kuschelhormon" bekannten Botenstoff "Oxytocin". Er entfaltet eine beruhigende Wirkung, hilft Stress abzubauen und stärkt die Bindungen zwischen Menschen. Wissenschaftler der American Psychosomatic Society konnten in einer Studie nachweisen, dass bei Paaren bereits nach einer 20-Sekunden-Umarmung der Oxytocin-Spiegel steigt. Diese Ergebnisse decken sich mit einer Studie des Forschungsteams um Julian Packheiser vom Social Brain Lab am Niederländischen Institut für Neurowissenschaften in Amsterdam. Demnach machen Umarmungen alle Menschen glücklicher und lassen die Stimmung steigen – besonders Singles.