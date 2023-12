Die Eisbären sind eine stark gefährdete Spezies. Durch das Schmelzen der Polkappen wird ihr Lebensraum bedroht. Es ist umso wichtiger, die Populationsentwicklung zu überwachen. "Es ist besonders schwierig, teuer und zeitaufwendig, Eisbären in der Arktis zu finden, geschweige denn sie zu zählen und zu verstehen, wie sie mit dem Klimawandel zurechtkommen", erklärt Melanie Lancaster (World Wide Fund for Nature Global Arctic Programme) in einer Studie.