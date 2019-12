Romantischer ist es im Sommer, aber faszinierend auch im tiefsten Winter: Den Mond zu beobachten. 2019 startete der Januar mit einem furiosen Mondspektakel, den wir in Südwest-Europa so erst wieder 2022 zu Gesicht bekommen. Auf der Erde sorgte China gleich am 3. Januar für Schlagzeilen - mit einer Raumsonde, die auf der erdabgewandten Seite des Mondes landete.