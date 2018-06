Wer den perfekten Fußballschuh entwickeln will, versucht sich eigentlich an der Quadratur des Kreises, denn der Schuh muss verschiedenste Funktionen in immer neuen Situationen und auf anderem Untergrund erfüllen: Er schützt den Fuß, er überträgt die Energie des Schusses, er beeinflusst die Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Spielers, soll immer optimal reagieren, ob in Sprintsituationen, oder bei angetäuschten Stopps, Richtungsänderungen oder Ball-Annahmen.

Das wissenschaftliche Know-how im Schuh

Warum ist es so kompliziert, einen Schuh für jeden Spielmoment zu erstellen? Konkret zeigt sich das beispielsweise an der Sohle und ihrer Beschaffenheit. Wie steif darf sie sein? Einerseits überträgt sie beim Ballkontakt die Energie, andererseits verhindert sie, dass sich der Fuß verformt. Ist sie zu steif, behindert sie das Abrollverhalten des Fußes und die optimale Übertragung der Fußbewegungen auf dem Boden. Wie die einzelnen Komponenten bei verschiedensten Situationen und verschiedenem Untergrund-Bedingungen miteinander reagieren – kein Wunder, dass sich die Hersteller nicht allein am perfekten Schuh tüfteln.

Der Fußballschuh soll bei jeder Bewegung und bei jedem Tempo optimal reagieren. Bildrechte: imago/Claus Bergmann "Sporthersteller stecken sehr viel wisenschaftliches Knowhow in die Entwicklung", sagt Professor Thomas Milani von der TU Chemnitz, die auch mit dem Sportartikelhersteller Puma zusammenarbeitet. "Dabei kommt es dem Wissenschaftler zufolge darauf an, ein Optimum bestimmter Eigenschaften zu erreichen: Passform, Komfort, Gewicht, oder Traktion. Stimmt einer der Faktoren nicht, hat das für den Spieler bisweilen ganz konkrete Folgen, erklärt Milani: "Sind zum Beispiel Stollen nicht optimal konfiguriert, kann der Spieler seine ihm eigene Schnelligkeit nicht auf den Boden übertragen." Zu lange Stollen dagegen halten den Spieler zu lange am Boden und es drohen Verletzungen, wie zum Beispiel Verdrehungen im Kniegelenk.

Ein Schuh so schwer wie ein Apfel