Die spannendsten Wissens-Momente 2018

Überleben wir das Plastikzeitalter? An der Frage werden sich vermutlich Generationen nach uns noch immer die Zähne ausbeißen. Inzwischen nimmt die Forschung an vielen Stellen die Folgen unseres Plastikverbrauchs unter die Lupe. Erstmals wurde 2018 Mikroplastik im Menschen nachgewiesen. Völlig unterschätzt und kaum beachtet war bislang der Zusammenhang mit dem Abrieb von Autoreifen. Außerdem startete das ehrgeizige - und nicht unumstrittene - Projekt des jungen Niederländers Boyan Slat, der die Weltmeere vom Plastikmüll befreien will.