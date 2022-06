"Kurzfristig lässt sich das größte Einsparpotenzial im privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich der Gebäude holen wie zum Beispiel durch die Absenkung der Raumtemperaturen oder gezieltes Heizen einzelner statt aller Räume", betont Prof. Michael Sterner von der OTH Regensburg. Dabei wirke der Preis am stärksten, wie das 9-Euro-Ticket gerade im Verkehrsbereich zeige. Die Industrie habe ihre Einsparpotenziale dagegen weitgehend ausgereizt und könnte nur noch Teile der Produktion ins Ausland verlagern.



Mittelfristig sieht Sterner drei Punkte, mit denen wir verstärkt Energie sparen können. Zum einen durch die bessere Nutzung vorhandener Potenziale, etwa durch die stärkere Einspeisung von heimischem Biogas in die Netze über Power-to-Gas und die Einsatz von Wind- und Solarstrom, der in großen Mengen nicht verbraucht wird, weil er nicht in die Stromnetze passt. Zum anderen könnten Ressourcen besser ausgenutzt werden, indem beispielsweise nicht mehr Silizium aus Deutschland nach China exportiert wird, wo es zu Solarmodulen verbaut wird, die dann wieder nach Deutschland verkauft werden. Schließlich könnten auch menschliche Möglichkeiten verstärkt genutzt werden, zum Beispiel, indem sich die Jugend um Fridays For Future auch in den Hörsälen und Handwerksbetrieben engagiert oder hochqualifizierte Arbeitskräften, die nicht mehr in der Autoindustrie benötigt werden, sich für Klimaschutz und Versorgungssicherheit einsetzen.