Das lässt aufhorchen und das soll es natürlich auch, sagt Professor Ulrich Schraml von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt an der Universität Freiburg. Mit starken Bildern gelinge es Wohlleben, Aufmerksamkeit zu schaffen, was generell eine gute Sache sei. Doch wenn Menschen dadurch denken, dass Bäume ihre Nachkommen wirklich stillen, wie wir Menschen das machen, dann werde eben etwas Falsches transportiert.

Da wird eine Brücke überschritten. Die Anekdote, die Herr Wohlleben erzählt und die Mutmaßung, die er anstellt, stehen da im Vordergrund. Die Behauptung, da gäbe es jetzt eine naturwissenschaftliche Studie, auf die alles andere gründet, was es an Interpretationen gibt, der Zusammenhang geht dann irgendwo zwischendrin im Nebel wirklich verloren.

Peter Wohlleben nutzt Metaphern, wenn er davon spricht, dass Pflanzen eine Art Intelligenz haben. Das heißt ja nicht, dass sie nachdenken und Probleme lösen, wie wir Menschen. Aber das hat Wohlleben in seinem Buch auch nicht behauptet, glaube ich. Wenn er sagt, Bäume lieben und sind sozial und junge Bäume werden von älteren gestillt und so weiter, dann glaube ich nicht dass alle Menschen sich das bildlich vorstellen wie beim Menschen.

In den Augen des Freiburgers Schraml geht es im Buch jedoch eigentlich um etwas ganz anderes: "Er stellt da eine Untersuchung an über eine ideale Gesellschaft. Er bringt seine persönlichen Empfindsamkeiten mit ins Spiel und nutzt dazu eben die Metapher Wald. Wenn das Buch dann dementsprechend in den Buchgeschäften eingeordnet ist, ist das völlig okay und durchaus wünschenswert. Aber wenn er dadurch jetzt zur Autorität in politischen Debatten wird, finde ich das bedenklich."