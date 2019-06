Neue Theorie Woher kommt die DNA?

In der Wissenschaft gibt es immer noch eine ganz große ungeklärte Frage: Wie ist Leben entstanden? Übersetzt heißt die Frage in der Forschung: Wo kommt unsere DNA her, also unser Erbgut? Wie hat es sich gebildet? Schließlich ist es unsere Bauanleitung und enthält alle wichtigen Informationen zum Leben. Wissenschaftler aus München haben jetzt eine Antwort gefunden. Ihr Ansatz wirft alle bisherigen Theorien über den Haufen.