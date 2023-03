Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, woher das Zeug kommt, was aus dem Wasserhahn läuft? Normal würden Sie kurz nachdenken und die, die in meiner Ecke wohnen, würden sagen: Klar, aus dem Harz, aus der Rappbodetalsperre. Super Wasser, weich, wenig Kalk!

Aber das ist es nicht, was ich mit meiner Frage meine – diese Frage ist größer, die Frage meint: Woher kommt das Wasser überhaupt, das ganze Wasser, die vermutlich zwei Trilliarden Liter Wasser auf unserem Planeten, woher kommen die? Waren die schon immer da oder sind die irgendwann mal mit irgendwelchen Himmelskörpern aus Eis auf die Erde gerauscht?

Wenn es alles so viel auf dieser Erde geben würde wie Wasser, dann wären wir alle Probleme los. Über 70 Prozent der Fläche unseres Planeten sind aus dem All gesehen blau. Wasser, Wasser, Wasser, 97 Prozent davon sind Salzwasser, nur 0,3 Prozent nutzbares Trinkwasser.

Das nur kurz, damit Sie was zum Besserwissen haben.

Heiße Erde hat alles verdampft

So und nun zur eigentlichen Frage: Woher kommt dieses Wasser – egal welches, das in der Ostsee, das in der Badewanne oder das in unserer Kaffeetasse. Dazu brauchen wir jetzt niemanden vor der kommunalen Wasserwirtschaft, dazu brauchen wir jemanden, der sich mit der Entstehung der Erde auskennt. Also Ulrich Köhler angefunkt, der Mann arbeitet am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums- für Luft und Raumfahrt in Berlin und sucht genau auf diese Frage eine Antwort. "Der Planet Erde ist irgendwann entstanden und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob am Anfang bereits die Ozeane da waren." Das war eben nicht der Fall, sagt Köhler, weil die Erde sich heiß gebildet hat. "So heiß, dass jegliches Wasser verdampfen müsste, wenn man es in ein Becken geschüttet hätte. Und so stellt sich natürlich die Frage: Wie kam es dann dazu, dass wir heute Ozeane haben, aus denen ja auch schließlich das Leben entstanden ist."

Also früher gab es keine Ozeane, das Wasser war schon da und haftete in seinen Bestandteilen als Wasserstoff und Sauerstoff an dem ganzen Staub, aus dem sich die Erde vor 4,6 Mrd. Jahren zusammenbaute. Das Baumaterial klumpte zusammen und dabei könnten größere Mengen Wasser im Inneren des Planeten eingebaut worden sein. Diese wären dann nach und nach durch den Vulkanismus an die Oberfläche befördert worden. Das würde heißen: Jeder Wassertropfen, den wir heute trinken, ist also um die 4,5 Milliarden Jahre alt. Und für diese These sprechen gute Gründe, sag Köhler: "Es gibt doch etliche Hinweise darauf, durch jüngere Untersuchungen von Gestein, das es ganz tief im Erdmantel war, und das, was wir heute in den Ozeanen messen, gleicht zum Teil den Wassereinschlüssen in Mineralien, die ganz tief aus dem Erdmantel sind und möglicherweise schon immer dort waren, also schon bei der Geburt der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren."

Oder war doch alles ganz anders?

These Nummer 2: Das Wasser kam später zu uns. Es kam mit Transportern von anderen Himmelskörpern, aus anderen Regionen des Universums. Das heißt, was heute so unscheinbar aus dem Wasserhahn in meiner Küche läuft, stammt aus den Tiefen des Kosmos und wurde nachträglich durch andere, massereiche Himmelskörper auf die Erde gebracht. Auch das ist ein abgefahrener Gedanke, oder?

Der Nächste, der wissen könnte wie das mit dem Wasser war, ist Thorsten Kleine, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Und Kleine, so wird mir im Gespräch klar, glaubt auch, dass Wasser von Anfang an auf der Erde war. Aber wenn man das genau wissen will, muss man auch andere Ideen prüfen: "Und das geht drauf zurück, dass man eigentlich dachte, dass in der Frühzeit, als die Planeten entstanden sind, das innere Sonnensystem, also da, wo auch die Erde entstanden ist, dass es dort so warm war, dass es kein Wasser gab und kein Wassereis gab."

Und daraus ist die Idee entstanden, dass vielleicht die Erde eigentlich staubtrocken entstanden ist und dass das Wasser dann später auf die Erde gekommen ist. Prof. Thorsten Kleine, Sonnensystemforscher, MPI